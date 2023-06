Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 238,20 EUR

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 240,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 242,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 241,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 6.878 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 17,06 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 41,55 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 285,67 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,08 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.266,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,27 EUR je Aktie.

