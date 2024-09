Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 508,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 508,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Rheinmetall-Aktie bei 509,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 504,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 83.518 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 571,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 EUR am 05.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 124,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,69 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 609,63 EUR.

Am 08.08.2024 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,29 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2,23 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 49,13 Prozent gesteigert.

Am 07.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 06.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,89 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

