Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Nachmittag ab

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 148,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 147,10 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.585 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 34,93 Prozent zulegen. Am 30.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 94,36 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,44 EUR.

Am 05.08.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,21 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.408,00 EUR im Vergleich zu 1.315,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Rheinmetall am 10.11.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,59 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktien brechen ein: Verzögerte Rüstungs-Entscheidung Australiens belastet - Rheinmetall hofft auf unveränderten Zeitplan

So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein

Börse Moskau rutscht ins Minus: Russland befiehlt Teilmobilmachung der Streitkräfte - Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien profitieren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com