Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag höher

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 198,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie legte bis auf 198,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 197,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.687 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 12,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2021 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 154,56 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 231,13 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.415,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 16.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,53 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

