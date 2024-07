Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 512,20 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 512,20 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 514,20 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 511,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.977 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 10,42 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 55,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,73 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 575,50 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,58 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,46 EUR je Aktie.

