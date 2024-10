Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Rheinmetall im Fokus

15.10.24 09:23 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 484,50 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 484,50 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 488,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 485,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.213 Rheinmetall-Aktien den Besitzer. Am 09.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 571,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,02 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.10.2023 bei 253,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 47,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,66 EUR, nach 5,70 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus. Rheinmetall gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 2,23 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 49,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 07.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Rheinmetall. Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 44,31 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge Rheinmetall gründet Gemeinschaftsunternehmen mit Leonardo - Aktien ziehen an

