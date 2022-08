Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag fester

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 175,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 175,95 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,05 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.927 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 23,12 Prozent niedriger. Am 10.09.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 129,68 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 199,67 EUR.

Am 05.08.2022 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS wurde auf 1,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.408,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.315,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 10.11.2022 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall und General Motors kooperieren bei LKW-Projekt der US Army - Aktie dennoch leichter

Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im Juli vom Papier halten

Rheinmetall-Aktie deutlich leichter: Gutes 2. Quartal - aber Umsatzprognose gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com