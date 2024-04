Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 506,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 506,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 500,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 347.533 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 123,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,83 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 542,71 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,70 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2.557,00 EUR gegenüber 2.321,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Am 02.05.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Plus

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Rheinmetall-, HENSOLDT- und RENK-Aktien weiter im Korrekturmodus