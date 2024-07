Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Rheinmetall hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 493,00 EUR.

Bei der Rheinmetall-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 493,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Rheinmetall-Aktie sogar auf 495,40 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 488,20 EUR ein. Bei 495,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 48.500 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Bei 571,80 EUR markierte der Titel am 09.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 13,78 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,80 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 583,13 EUR aus.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,58 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,36 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

