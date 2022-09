Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag im Plus

Um 04:22 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 149,75 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 151,95 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 145,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 65.473 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 34,29 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.11.2021 bei 76,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 96,26 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 196,67 EUR an.

Rheinmetall ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 1.408,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.315,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Rheinmetall arbeitet künftig mit Softwarefirma Helsing zusammen

Wie Experten die Rheinmetall-Aktie im August einstuften

Rheinmetall- und HENSOLDT-Aktien erholt: Rücksetzer vorerst überwunden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com