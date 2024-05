Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 526,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 526,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 528,20 EUR an. Mit einem Wert von 514,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 150.921 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 571,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.04.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,71 Prozent. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 132,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,83 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 561,88 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,11 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,24 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,58 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2024 21,45 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

