Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag südwärts

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 23.05.2022 16:22:00 Uhr um 1,6 Prozent auf 188,75 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 186,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 192,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 139.704 Rheinmetall-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (225,00 EUR) erklomm das Papier am 22.04.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,11 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 147,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 176,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 06.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,89 Prozent auf 1.266,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.405,00 EUR gelegen.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,91 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie verteuert sich: Rheinmetall erhält mehrere Großaufträge von Nato-Kunden

Rheinmetall-Aktie im Plus: Slowenien erwirbt 45 Boxer-Radpanzer für hunderte Millionen Euro

Rheinmetall-Aktie steigt: Rheinmetall, 4iG und HM EI gründen Gemeinschaftsunternehmen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images