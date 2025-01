Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag gesucht

Kurs der Rheinmetall

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 735,60 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 735,60 EUR zu. Bei 743,60 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 739,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 227.709 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 743,60 EUR erreichte der Titel am 24.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 1,09 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.01.2024 Kursverluste bis auf 313,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 57,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,70 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,53 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 720,13 EUR.

Am 07.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 2,35 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,45 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,76 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 13.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

