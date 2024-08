Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 530,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 530,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 530,20 EUR. Bei 534,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 23.912 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.04.2024 auf bis zu 571,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 57,33 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Rheinmetall-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,74 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 601,50 EUR.

Rheinmetall veröffentlichte am 08.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 2,23 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,50 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Rheinmetall am 07.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 21,73 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

