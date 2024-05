Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Montagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 533,20 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 533,20 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 534,40 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 533,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.857 Rheinmetall-Aktien.

Am 09.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 571,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 7,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 135,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,83 EUR je Rheinmetall-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 561,88 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Rheinmetall ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,24 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,58 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,36 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Rheinmetall am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 21,45 EUR je Aktie belaufen.

