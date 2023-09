Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 248,80 EUR.

Um 15:48 Uhr fiel die Rheinmetall-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 248,80 EUR ab. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 245,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,40 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 59.247 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. 13,06 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 142,65 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 74,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,00 EUR aus.

Am 10.08.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,21 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

