Rheinmetall Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Rheinmetall

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 246,70 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,0 Prozent auf 246,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 246,40 EUR. Bei 251,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 136.754 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 12,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2022 auf bis zu 142,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,00 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 EUR, nach 1,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.408,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Am 07.11.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,26 EUR je Rheinmetall-Aktie.

