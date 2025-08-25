Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive zieht am Abend an

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Rivian Automotive-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 14,33 USD nach oben.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Rivian Automotive-Papiere um 20:08 Uhr 4,6 Prozent. Die Rivian Automotive-Aktie legte bis auf 14,56 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 5.246.015 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rivian Automotive-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,50 USD am 07.11.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 33,71 Prozent könnte die Rivian Automotive-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Rivian Automotive-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rivian Automotive am 05.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,97 USD gegenüber -1,46 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,30 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Rivian Automotive dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,747 USD je Rivian Automotive-Aktie.

