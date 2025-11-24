Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Rivian Automotive im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rivian Automotive. Die Rivian Automotive-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 14,81 USD.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 14,81 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rivian Automotive-Aktie bisher bei 14,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,95 USD. Zuletzt wechselten 830.139 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,13 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rivian Automotive-Aktie. Bei einem Wert von 10,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2024). Mit Abgaben von 32,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Rivian Automotive-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rivian Automotive am 04.11.2025. Rivian Automotive hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,08 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Rivian Automotive im vergangenen Quartal 1,56 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rivian Automotive 874,00 Mio. USD umsetzen können.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rivian Automotive wird am 19.02.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,569 USD je Rivian Automotive-Aktie.

