Rivian Automotive Aktie News: Rivian Automotive fällt am Abend

Die Aktie von Rivian Automotive gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Rivian Automotive-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 14,83 USD abwärts.

Die Rivian Automotive-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 14,83 USD abwärts. Der Kurs der Rivian Automotive-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,69 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,95 USD. Zuletzt wechselten 3.452.923 Rivian Automotive-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,13 USD. Dieser Kurs wurde am 12.11.2025 erreicht. 22,25 Prozent Plus fehlen der Rivian Automotive-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 10,00 USD fiel das Papier am 23.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,57 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Rivian Automotive-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Rivian Automotive veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,96 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,08 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,56 Mrd. USD gegenüber 874,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 19.02.2026 dürfte Rivian Automotive Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Rivian Automotive 2025 einen Verlust in Höhe von -2,569 USD je Aktie ausweisen dürften.

