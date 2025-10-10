Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Abend im Ausverkauf

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Minus bei 143,21 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,1 Prozent auf 143,21 USD. In der Spitze büßte die Robinhood-Aktie bis auf 140,95 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 151,58 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5.795.487 Robinhood-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 153,83 USD. Mit einem Zuwachs von 7,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 23,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Robinhood-Aktie 522,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Robinhood 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,21 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,91 Prozent auf 997,00 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

