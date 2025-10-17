Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Robinhood
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Robinhood. Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 129,83 USD.
Um 20:08 Uhr ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 129,83 USD. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 125,60 USD. Mit einem Wert von 127,91 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.639.345 Robinhood-Aktien den Besitzer.
Bei 153,83 USD markierte der Titel am 07.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,49 Prozent. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 82,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Robinhood am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 997,00 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Robinhood rechnen Experten am 04.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
