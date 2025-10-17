Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Robinhood im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 129,34 USD.

Der Robinhood-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 129,34 USD. Die Abwärtsbewegung der Robinhood-Aktie ging bis auf 126,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,91 USD. Bisher wurden heute 1.474.207 Robinhood-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 markierte das Papier bei 153,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Robinhood-Aktie somit 15,92 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (23,00 USD). Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 82,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Robinhood-Aktie.

Am 30.07.2025 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 997,00 Mio. USD gegenüber 688,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

In der Robinhood-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

