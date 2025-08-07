Robinhood Aktie News: Robinhood reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 116,41 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 117,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.245.038 Robinhood-Aktien.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (18,11 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 84,44 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie eingenommen. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel