DAX24.040 -0,2%ESt505.336 +0,1%Top 10 Crypto16,54 +0,8%Dow44.438 +1,1%Nas21.592 +1,0%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1666 +0,4%Öl66,53 -0,3%Gold3.342 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktienkurs im Fokus

Robinhood Aktie News: Robinhood reagiert am Nachmittag positiv

12.08.25 16:09 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood reagiert am Nachmittag positiv

Die Aktie von Robinhood gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Robinhood-Papiere zuletzt 2,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Robinhood
98,30 EUR 0,20 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Robinhood legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 116,41 USD. Kurzfristig markierte die Robinhood-Aktie bei 117,69 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.245.038 Robinhood-Aktien.

Am 12.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,69 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (18,11 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 84,44 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Robinhood-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Robinhood ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,42 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie eingenommen. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,56 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen

Robinhood-Aktie dennoch schwächer: Starkes zweites Quartal - Robinhood mit Gewinn- und Umsatzplus

Ausblick: Robinhood präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

In eigener Sache

Übrigens: Robinhood und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Robinhood

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Robinhood

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Robinhood

DatumMeistgelesen
Wer­bung