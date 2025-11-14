Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood steigt am Abend

Aktie im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 123,56 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 123,56 USD. Die Robinhood-Aktie zog in der Spitze bis auf 126,45 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 115,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.360.301 Robinhood-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,83 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Robinhood-Aktie 24,50 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 29,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 75,98 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Robinhood ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,17 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,28 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 643,00 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,02 USD je Aktie in den Robinhood-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Robinhood-Aktie

Robinhood-Aktie auf den Verkaufszetteln trotz Umsatz- und Gewinnsprung

Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Passwort zur Wallet vergessen: So können Krypto-Investoren ihre Passwörter wiederherstellen