Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood gibt am Donnerstagabend ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 132,39 USD nach.

Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 132,39 USD. Das bisherige Tagestief markierte Robinhood-Aktie bei 130,60 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,52 USD. Der Tagesumsatz der Robinhood-Aktie belief sich zuletzt auf 2.917.126 Aktien.

Am 07.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,83 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 82,63 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Robinhood-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Robinhood am 30.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte Robinhood die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Robinhood-Aktie in Höhe von 1,75 USD im Jahr 2025 aus.

