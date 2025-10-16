Robinhood Aktie News: S&P 500 Aktie Robinhood tendiert am Donnerstagnachmittag fester

So entwickelt sich Robinhood

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Robinhood-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 135,44 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Robinhood-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 135,44 USD. Zwischenzeitlich stieg die Robinhood-Aktie sogar auf 136,08 USD. Bei 135,52 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 542.668 Robinhood-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,83 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 13,58 Prozent Luft nach oben. Bei 23,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Robinhood-Aktie 83,02 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Robinhood gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie verdient. Robinhood hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 997,00 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Robinhood möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

