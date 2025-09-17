Robinhood Aktie News: Robinhood steigt am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Robinhood. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 122,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Robinhood nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,3 Prozent auf 122,58 USD. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,07 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 120,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.523.533 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,69 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2024 (22,06 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 82,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Robinhood-Aktie.

Zuletzt erhielten Robinhood-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 30.07.2025 hat Robinhood die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Robinhood-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Robinhood-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

