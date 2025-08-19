Robinhood Aktie News: Robinhood bricht am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Robinhood. Zuletzt ging es für die Robinhood-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,5 Prozent auf 100,51 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Robinhood-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 6,5 Prozent auf 100,51 USD ab. In der Spitze fiel die Robinhood-Aktie bis auf 100,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 106,76 USD. Zuletzt wechselten 2.197.278 Robinhood-Aktien den Besitzer.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 17,09 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,71 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 81,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Robinhood-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 997,00 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Robinhood einen Umsatz von 688,00 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Robinhood einen Gewinn von 1,60 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

