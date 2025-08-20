Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag freundlich

Robinhood im Fokus

Die Aktie von Robinhood zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Robinhood-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 105,51 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 105,51 USD zu. Der Kurs der Robinhood-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 107,05 USD zu. Bei 105,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.377.650 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 117,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Robinhood-Aktie mit einem Kursplus von 11,54 Prozent wieder erreichen. Bei 18,71 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Robinhood-Aktie ist somit 82,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Robinhood-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 30.07.2025 äußerte sich Robinhood zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,42 USD. Im letzten Jahr hatte Robinhood einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 997,00 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 688,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Robinhood im Jahr 2025 1,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

