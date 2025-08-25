Robinhood Aktie News: Robinhood am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Robinhood. Die Robinhood-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 105,55 USD.

Das Papier von Robinhood befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,2 Prozent auf 105,55 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Robinhood-Aktie bis auf 105,13 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 106,82 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 876.989 Robinhood-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,69 USD) erklomm das Papier am 13.08.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,50 Prozent könnte die Robinhood-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 18,71 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 82,27 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Robinhood-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 legte Robinhood die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Robinhood hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Robinhood 997,00 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 44,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 688,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

