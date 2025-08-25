DAX23.955 -0,4%ESt505.365 -0,6%Top 10 Crypto15,33 -3,6%Dow45.405 -0,5%Nas21.426 -1,3%Bitcoin92.829 -3,7%Euro1,1693 +0,1%Öl68,05 -0,3%Gold3.437 +0,6%
Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

29.08.25 16:10 Uhr
Robinhood Aktie News: Robinhood am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Robinhood. Das Papier von Robinhood konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 103,90 USD.

Die Robinhood-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 103,90 USD. Bei 104,01 USD markierte die Robinhood-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 102,74 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 814.136 Robinhood-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 117,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Robinhood-Aktie derzeit noch 13,28 Prozent Luft nach oben. Bei 18,71 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 81,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Robinhood-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 30.07.2025 hat Robinhood in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,42 USD. Im Vorjahresviertel hatte Robinhood 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Robinhood in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 997,00 Mio. USD im Vergleich zu 688,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Robinhood am 29.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 USD je Robinhood-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

