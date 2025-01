Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag in Grün

So entwickelt sich Roche

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 267,80 CHF zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 267,80 CHF zu. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 268,10 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 267,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.326 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 288,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 7,62 Prozent Luft nach oben. Bei 212,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.05.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Roche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,60 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,82 CHF. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 274,29 CHF an.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2024 18,59 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

