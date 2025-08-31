Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce steigt am Mittag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 10,92 GBP zu.
Um 11:49 Uhr stieg die Rolls-Royce-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 10,92 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,96 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 10,79 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.651.285 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Bei 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 1,71 Prozent niedriger. Am 03.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,56 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 139,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,99 GBP.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.
Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,288 GBP je Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
