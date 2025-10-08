Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce schiebt sich am Mittwochvormittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 11,57 GBP zu.

Das Papier von Rolls-Royce legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 11,57 GBP. Bei 11,65 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 11,65 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 136.794 Aktien.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,31 Prozent. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 55,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,092 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 10,69 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Experten taxieren den Rolls-Royce-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,287 GBP je Aktie.

