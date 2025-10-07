Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Rolls-Royce. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,59 GBP zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 11,59 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Rolls-Royce-Aktie sogar auf 11,59 GBP. Bei 11,55 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Bisher wurden heute 4.516.728 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 3,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 55,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,092 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 10,69 GBP an.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.

