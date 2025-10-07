Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce verteidigt am Mittag Vortagesniveau
Die Aktie von Rolls-Royce hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Rolls-Royce-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,56 GBP.
Im London-Handel kam die Rolls-Royce-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,56 GBP. In der Spitze legte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,59 GBP zu. Die Rolls-Royce-Aktie sank bis auf 11,46 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,55 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.637.731 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
Bei 11,95 GBP markierte der Titel am 30.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,42 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 123,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,092 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 10,69 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Rolls-Royce wird am 26.02.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
