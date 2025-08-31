DAX23.999 +0,4%ESt505.362 +0,2%Top 10 Crypto15,34 +1,5%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.114 +0,6%Euro1,1710 +0,2%Öl68,20 +0,1%Gold3.475 +0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag im Plus

01.09.25 16:10 Uhr
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag im Plus

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 10,99 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
12,90 EUR 0,40 EUR 3,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 10,99 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,01 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,79 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 6.981.931 Stück.

Bei 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 4,56 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 58,53 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 9,99 GBP angegeben.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,288 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
11.08.2025Rolls-Royce OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Rolls-Royce BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
