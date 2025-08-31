Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagnachmittag im Plus
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 10,99 GBP.
Um 15:53 Uhr ging es für das Rolls-Royce-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 10,99 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,01 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,79 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Rolls-Royce-Aktien beläuft sich auf 6.981.931 Stück.
Bei 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 4,56 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 58,53 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 9,99 GBP angegeben.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 26.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,288 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|11.08.2025
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
