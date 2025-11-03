Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagvormittag mit Aufschlag

Blick auf Rolls-Royce-Kurs

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 11,75 GBP.

Das Papier von Rolls-Royce konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 11,75 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Rolls-Royce-Aktie bei 11,80 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,77 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.874 Rolls-Royce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 1,71 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 55,98 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Analysten bewerten die Rolls-Royce-Aktie im Durchschnitt mit 12,37 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

