Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,64 GBP abwärts.
Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 11,64 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,64 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,73 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.736 Rolls-Royce-Aktien.
Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 5,17 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 55,55 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.2023
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.2023
|Rolls-Royce Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.2024
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2023
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
