Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Rolls-Royce

31.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 11,64 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rolls-Royce Plc
13,46 EUR -0,14 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 11,64 GBP nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,64 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,73 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136.736 Rolls-Royce-Aktien.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 5,17 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Verlust von 55,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rolls-Royce 0,060 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,37 GBP je Rolls-Royce-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Rolls-Royce-Anleger Experten zufolge am 04.03.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

Analysen zu Rolls-Royce Plc

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025Rolls-Royce BuyUBS AG
19.09.2025Rolls-Royce BuyGoldman Sachs Group Inc.
16.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
08.09.2025Rolls-Royce BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Rolls-Royce HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.11.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.09.2023Rolls-Royce NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.08.2023Rolls-Royce Equal WeightBarclays Capital
27.02.2025Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.01.2024Rolls-Royce SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2023Rolls-Royce UnderweightJP Morgan Chase & Co.

