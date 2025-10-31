Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Freitagmittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rolls-Royce-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 11,65 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 11,65 GBP. Im Tief verlor die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,57 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,73 GBP. Zuletzt wechselten 683.632 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rolls-Royce-Aktie somit 2,55 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,17 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rolls-Royce-Aktie 125,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,37 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Rolls-Royce im Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

