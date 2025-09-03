Rolls-Royce Aktie News: Anleger schicken Rolls-Royce am Vormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 10,69 GBP abwärts.

Die Rolls-Royce-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,2 Prozent auf 10,69 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 10,65 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,85 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 350.247 Rolls-Royce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,11 GBP erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.09.2024 (4,61 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 56,91 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,093 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,88 GBP an.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Rolls-Royce dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,288 GBP fest.

