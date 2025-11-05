Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Zuletzt fiel die Rolls-Royce-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 11,46 GBP ab.

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 11,46 GBP nach. Die Rolls-Royce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,42 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,42 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 225.579 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Bei 11,95 GBP erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 54,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie aus.

Rolls-Royce dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Rolls-Royce-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,287 GBP fest.

