Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Nachmittag verlustreich

Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Rolls-Royce gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 11,56 GBP abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 11,56 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,38 GBP. Mit einem Wert von 11,49 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 6.134.075 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,95 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rolls-Royce-Aktie mit einem Kursplus von 3,42 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,17 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,060 GBP an Rolls-Royce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,093 GBP aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 12,37 GBP.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Rolls-Royce rechnen Experten am 04.03.2027.

In der Rolls-Royce-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,287 GBP je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

