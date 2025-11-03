Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Rolls-Royce-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 11,72 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr sprang die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 11,72 GBP zu. Der Kurs der Rolls-Royce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,80 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,77 GBP. Bisher wurden heute 2.659.358 Rolls-Royce-Aktien gehandelt.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rolls-Royce-Aktie 1,98 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 5,17 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,86 Prozent.

Nachdem Rolls-Royce seine Aktionäre 2024 mit 0,060 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,37 GBP für die Rolls-Royce-Aktie.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rolls-Royce veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie

Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge

Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen

IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen