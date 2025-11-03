Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Montagmittag in Grün

Rolls-Royce im Fokus

Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Rolls-Royce-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Rolls-Royce-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 11,74 GBP. Bei 11,80 GBP erreichte die Rolls-Royce-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,77 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 1.404.753 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rolls-Royce-Aktie. Bei 5,17 GBP fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Rolls-Royce-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,093 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rolls-Royce-Aktie bei 12,37 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.

