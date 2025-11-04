Rolls-Royce Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Rolls-Royce

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Rolls-Royce. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 2,0 Prozent auf 11,42 GBP nach.

Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel um 11:48 Uhr um 2,0 Prozent auf 11,42 GBP nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rolls-Royce-Aktie bisher bei 11,38 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,49 GBP. Bisher wurden via London 3.337.425 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 11,95 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,64 Prozent. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,71 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Rolls-Royce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,060 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,093 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,37 GBP an.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

