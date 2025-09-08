Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Rolls-Royce zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Rolls-Royce konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 10,97 GBP.
Das Papier von Rolls-Royce legte um 15:53 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 10,97 GBP. Bei 11,02 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.430.915 Rolls-Royce-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,11 GBP. Dieser Kurs wurde am 15.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Rolls-Royce-Aktie ist somit 1,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,72 GBP am 11.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,093 GBP, nach 0,060 GBP im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,88 GBP aus.
Die Rolls-Royce-Bilanz für Q4 2025 wird am 26.02.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.03.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,287 GBP je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
