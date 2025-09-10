Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag nahezu unbewegt

Kurs der Rolls-Royce

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rolls-Royce. Kaum Ausschläge verzeichnete die Rolls-Royce-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 11,00 GBP.

Die Rolls-Royce-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 11,00 GBP. Im Tageshoch stieg die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,04 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 10,98 GBP. Mit einem Wert von 11,04 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 222.061 Rolls-Royce-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 11,11 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 0,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 4,73 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Rolls-Royce-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,093 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Rolls-Royce-Aktie wird bei 9,88 GBP angegeben.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte Rolls-Royce Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rolls-Royce-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.03.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,287 GBP je Rolls-Royce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

