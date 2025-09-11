Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Vormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Rolls-Royce zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Rolls-Royce-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 11,24 GBP.
Bei der Rolls-Royce-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 11,24 GBP. Die Rolls-Royce-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,27 GBP an. In der Spitze büßte die Rolls-Royce-Aktie bis auf 11,21 GBP ein. Bei 11,22 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 351.152 Rolls-Royce-Aktien.
Bei 11,27 GBP erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rolls-Royce-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach oben. Bei 4,84 GBP fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,93 Prozent könnte die Rolls-Royce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,88 GBP an.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Rolls-Royce am 26.02.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,287 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.
Hot Stocks heute: Flugzeugtriebwerke sind extrem gefragt - IBU-tec steigert Marge
Rolls-Royce-Aktie schließt stark: Profitabilität und Cashflow überzeugen
IAG-Aktie tiefer: IAG streicht Flüge wegen Triebwerksproblemen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|01.09.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.2025
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
